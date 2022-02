Intervistato da Sport Mediaset, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato del particolare momento di Lautaro Martinez, che nelle ultime settimane sembra aver perso feeling con il gol.



“Come posso aiutare Lautaro a superare questi periodi lunghi in cui non segna?

Penso che Lautaro venga da un'ottima prestazione a Napoli, è stato dentro la partita: ha fatto bene come Dzeko e Sanchez. Caicedo si sta mettendo alla pari degli altri allenandosi bene ogni giorno, poi aspettiamo Correa che per noi è una grandissima risorsa. Ogni allenatore vorrebbe tutte le proprie frecce a disposizione, ci manca qualche giocatore ma sappiamo che è normale giocando ogni tre giorni".