Inter in campo con i titolarissimi, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Simone Inzaghi abbia ritrovato tutti per la trasferta contro il Genoa e come di conseguenza sia pronto a schierare l'undici abituale. Secondo la Rosea, infatti, i nerazzurri scenderanno così in campo: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.