L'Inter ribalta il PSG in amichevole, all'iniziale vantaggio di Vitinha hanno risposto Esposito e Sensi. Al termine dell'incontro, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato a Inter TV: "Era una partita importante contro una squadra molto tecnica e forte. Inizialmente abbiamo sofferto, poi ci siamo organizzati bene: abbiamo migliorato la gestione e creato occasioni. Siamo andati sotto con questo eurogol di Vitinha, ma siamo stati bravi a ribaltarla".



DA COSA INIZIERETE A LAVORARE AL RIENTRO IN ITALIA? - "Sulla brillantezza. I carichi di lavoro sono importanti, stiamo lavorando bene ma con tanto caldo. Cercheremo di migliorare ancora, ma i ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono contento di come stanno lavorando".



LA CONDIZIONE DEI GIOCATORI - "Stiamo lavorando dal 13 di luglio, i nazionali sono arrivati il 18 e abbiamo ancora tanto da lavorare. Sono contento dell'applicazione che vedo ogni giorno da parte dei ragazzi".



BILANCIO DELLA TOURNEE - "Bene, abbiamo lavorato. C'era tanto caldo ma lo sapevamo, il fuso era difficile da smaltire però i ragazzi hanno dato grande disponibilità. Sono soddisfatto".