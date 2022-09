Dopo il 2-0 del Bayern a San Siro, Simone Inzaghi ha commentato così la gara della sua Inter a Sky Sport.



"Siamo entrati contratti e abbiamo trovato una delle squadre migliori d’Europa. Sulla palla di Kimmich dovevamo scappare meglio, poi abbiamo creato qualcosa ma abbiamo sbagliato tanto. Anche a Correa è capitata l’occasione per riaprirla e contro questi squadre devi essere perfetto, cosa che non abbiamo fatto noi".



Non è la prima volta che i difensori sono un po’ passivi. È li che devi lavorare di più?

“Sono d’accordo, dovevamo coprire la palla. In quella giocata eravamo in due vicino a Kimmich. Poi Sané fa una grande giocata, ma si poteva fare meglio”.



Dovete lavorare di più sull’attenzione?

“Sì, anche il derby ci è costato caro. Stasera non ricordo grandi parate di Onana ma contro una squadra così bisogna essere più bravi nelle letture e nelle scappate. Mané e Sané tagliano continuamente. La partita era aperta e abbiamo sbagliato a prendere il secondo gol in quella maniera".