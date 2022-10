Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "Prima di cinque partite per tornare nella lotta scudetto? Sì, ma lo sappiamo. Campo difficile contro avversaria di valore. Cercheremo di fare il nostro meglio".



COSA HANNO FATTO MENO BENE IN TRASFERTA FINORA - "Dobbiamo alzare l'aggressività. A San Siro è tutto più facile, ma abbiamo già dimostrato di saper fare la nostra partita come col Sassuolo o col Barcellona".



SI ASPETTA UN SCATTO DA CORREA? - "Da tutti. Abbiamo una squadra di valore, con gente pronta a subentrare e a darci una mano. Ora recupereremo anche altri e questo è un bene per un allenatore".