Alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona, il tecnico dell’, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Stamattina ha fatto un esame che non ha evidenziato nulla. Ha chiuso la partita da affaticato e oggi farà un allenamento parziale. Capiremo le sua situazione. Brozovic e Lukaku ovviamente non ci saranno mentre è da valutare Gagliardini”.“Ieri abbiamo fatto un allenamento più intenso per chi non ha giocato. Oggi analizzeremo e poi andremo nel particolare sul Barcellona. Veniamo dal un momento difficile, sabato abbiamo fatto una buona gara e poi ci abbiamo messo del nostro perché per quanto visto in campo avremmo meritato altro”.“Con le vittorie e con i risultati. Quella di domani è una grande opportunità. Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa, non meritavano di perdere contro il Bayern e noi dovremo fare una partita di corsa e determinazione”.“Il Barcellona è una squadra fortissima, insieme a City e Bayern offrono il miglior calcio europeo. Conosciamo le difficoltà della sfida di domani, il nostro è un girone proibitivo ma siamo l’Inter e proveremo a giocarcelo con tutte le nostre forze”.“Valuterò di partita in partita e domani inizierà Onana”.“Squadra completa, fanno aggressione e in Europa nessuno recupera così alto il pallone. È una squadra che sa fare tutto e adesso c’è anche Lewandowski”.“Contro il Bayern non siamo stati nella partita nei momenti chiave e non abbiamo sfruttato le opportunità capitate. Domani sarà una partita di sofferenza, dovremo limitarli e colpire”.“Ha fatto una buona gara, dimostrando le cose che ha fatto vedere fin dal primo giorno all’Inter”.“Da tutti, non è semplice individuare un calciatore. Anche da me bisogna aspettarsi di più“.“Andiamo tutti in una sola direzione, da un anno e mezzo c’è un confronto quotidiano e quella di Dybala è stata una scelta condivisa”.“Noi allenatori dipendiamo dai risultati, in questo momento non stanno arrivando e sono in discussione ma ci sono abituato”.“Si è inserito molto bene ed è un calciatore di qualità. Io però non lascio indietro de Vrij che domani ha tante possibilità di giocare dall’inizio”.