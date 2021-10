sorride dopo la vittoria per 2-0 con l'Udinese. Una doppietta del suo pupillo Correa regala i tre punti all'Inter, l'allenatore nerazzurro commenta così la vittoria: "Non era una partita semplice, l'Udinese è una squadra fisica che ha impensierito tutti. Vittoria meritata, ora continuiamo così. ToglierePer fortuna ho tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, devo essere bravo io a scegliere quelli giusti.- "A volte le partite sono frutto di episodi, con la Juve c'è stato quel rigore al 90', per esempio. Noi però dobbiamo guardare avanti e ci godiamo questa vittoria per mezza giornata. Era importante dare continuità, poi mercoledì avremo una partita importantissima per il nostro cammino in Champions e dovremo recuperare energie fisiche e mentali.. Potevamo avere qualche punto in più, ma la classifica dice questo: davanti a noi abbiamo due squadre impeccabili, per noi è uno stimolo ulteriore per fare bene. A livello logistico non è semplice affrontare lo Sheriff. Incontriamo una squadra che ha battuto Real Madrid e Shakhtar, che ci ha creato difficoltà a San Siro ma ora dobbiamo andare lì e fare una gara da Inter".- "Non abbiamo rischiato quasi nulla come mercoledì a Empoli. Abbiamo difensori forti, ma è tutta la squadra che deve avere più equilibrio; siamo il miglior attacco, ma dobbiamo diventare anche una delle migliori difese perché abbiamo tutte le possibilità per farlo. I rinnovi? Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle che mi aiuta in tutto.. Ho tanta gente intorno, dirigenti che sono sempre con me e cercano di darmi una mano: siamo tutti uniti e andiamo in un'unica direzione".