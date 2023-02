A un anno di distanza l'Inter cade ancora a Bologna, decisivo un gol di Orsolini. Nel post partita l'allenatore nerazzurroha commentato così il ko ai microfoni di Sky: "Primo tempo non da noi, nella ripresa abbiamo preso le misure, stavamo creando qualcosa ma poi abbiamo preso un gol che non si poteva subire. Siamo arrabbiati perché dovevamo fare di più.devo farlo io per primo; dobbiamo essere più bravi ad approcciare le gare".- "A San Siro abbiamo un ottimo rendimento,, perché ora ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo sulle avversarie per la corsa Champions".- "Al Bologna piace giocare in mezzo al campo, quindi ho cercato di portare avanti i nostri esterni sui loro terzini, per tenere le mezze ali più dentro al campo.. Se nel secondo tempo avessimo concretizzato una delle occasioni crate staremmo parlando d'altro".- "Quello che manca è tenere concentrazione e determinazione ogni due giorni e mezzo.. Il primo tempo di oggi lo analizzeremo, il secondo siamo andati meglio ma senza precisione"."Questo pomeriggio c’è poco da salvare. Bisogna essere lucidi, analizzare e capire il perché di questi cali dopo le partite europee. Non mi sento tradito dalla squadra, mi hanno sempre dato tutto. Sono il primo responsabile".