"Gli episodi contro o a favore si pareggiano nell'arco di un campionato". Simone Inzaghi prova a placare le polemiche dopo il derby vinto 3-0 in Coppa Italia contro il Milan: "Qui in Italia bbiamo una delle migliori classi arbitrali d'Europa - ha dichiarato ieri in conferenza stampa -, siamo fortunati ad averla. Possono sbagliare gli arbitri come sbagliano allenatori e calciatori".



L'allenatore dell'Inter si riferisce a qualcosa in particolare? Non siamo nella sua testa, ma forse avrà pensato ad alcuni episodi che in qualche occasione negli ultimi mesi avrebbero favorito pure il Milan, penalizzato in diverse altre circostanze che tutti conosciamo dopo le proteste dei rossoneri (su tutti il gol annullato a Messias con lo Spezia a San Siro). Clicca sulla GALLERY per scoprire quali.