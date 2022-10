L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro la Sampdoria.



LA SAMP - "C'è entusiasmo, le vittorie portano felicità e autostima. Abbiamo passato il turno in Champions ma dobbiamo dimenticarlo in fretta perché ci aspetta una gara molto insidiosa".



STANKOVIC - "La Sampdoria ha avuto il cambio di allenatore. Stankovic è un allenatore preparato, ha vinto con la Stella Rossa, ha giocato con me e farà di tutto per metterci in difficoltà.



PROGRAMMA PER LUKAKU - "Si sta allenando senza problemi. È rientrato col gol, ma ora cercheremo gradualmente di aumentargli il minutaggio"