Intervistato da Dazn, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha svelato perché sia stato Calhanoglu il calciatore designato a calciare il rigore contro il Napoli.



“Durante la rifinitura, Perisic, Lautaro e Calhanoglu si sono fermati a calciare 3 rigori a testa. Sono stati così bravi che hanno fatto 9 gol e a quel punti gli ho detto, fate voi. Ma in questo momento abbiamo Calhanoglu che è in grande forma e non lo avrei mai tolto dal campo se non fosse stato ammonito”.