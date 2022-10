A margine della partita contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presente alla conferenza stampa post partita, motivando il ridotto minutaggio di Gosens.



"Gosens sta molto bene ma in questo momento devo fare delle scelte, Dimarco mi sta dando grandissime garanzie e lo stesso discorso di Gosens vale anche per Darmian o per Bellanova, ma sui quinti stiamo molto bene. Avrei voluto inserirlo prima, avevo pensato di cambiare i due attaccanti, poi c'è stata l'ammonizione di Bastoni quando eravamo ancora sul 2-0 e ho dovuto fare altre scelte. Avrei voluto inserire sia lui che Bellanova, ma poi ho visto Calhanoglu molto stanco e quando anche Dumfries si è accasciato ho scelto Bellanova. Sono contento di Gosens, è un calciatore importante, lo abbiamo visto anche a Firenze quando è subentrato. Arriverà anche il suo momento".