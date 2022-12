Intervistato da Sky, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha elogiato le qualità di Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell’Inter ma in prestito al club amaranto.



“Lui è un 2003 che ha fatto cinque gol da mezzala, il nostro modo di giocare è atipico e lo esalta perché può entrare in area di rigore. Non lo conoscevo ed è stata brava la società, così come il suo procuratore che mi ha sfinito per questo giocatore. Sapendo come giocano le mie squadre, con le mezzali che entrano in area, mi diceva che se prendevo un calciatore così mi avrebbe dato soddisfazioni. Lui è arrivato mercoledì, sabato l'ho fatto giocare in Coppa Italia contro la Sampdoria e non l'ho più tolto dal campo, anche se è giovane sa lavorare bene”.