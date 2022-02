Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Roma, puntualizzando come la voglia di rivalsa delle due squadre sarà il fattore che entrambe avranno in comune: "Domani incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Anche la Roma non sarà contenta perché arriva da un pareggio interno contro il Genoa nel quale meritava di più".



Sulla gara di domani le idee sono chiare: 'La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per noi, deve essere nel DNA dell’Inter. Adesso siamo nei quarti di finale, abbiamo questa partita da dentro o fuori. Sappiamo che con due passaggi diretti dopo l’Empoli e la partita di domani, che sarà molto difficile, si ha la possibilità di arrivare tra le prime quattro. Speriamo di regalare ai nostri tifosi la qualificazione".



Infine una chiosa sulla rosa a disposizione: "Ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva. Dall’inizio dell’anno ad oggi tutti mi hanno sempre dimostrato grande disponibilità che sia per 15, 30, 60 o 90 minuti. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi".