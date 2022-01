Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona accostato anche alla Juventus, ha allontanato l'addio ai blaugrana nel corso di un'intervista concessa a NOS. Nella stessa, ha smentito anche l'ipotesi di un ritorno all'Ajax: "Se mi manca? Certo, ho passato dei bei momenti all'Ajax, davvero buoni. Mi manca nel senso di 'è stato un bel momento'. Ma adesso non voglio tornare all'Ajax. Certamente no".