La consegna delle liste con i nomi dei componenti delle rose ufficiali per la Champions League 2023-24, non più modificabili fino a gennaio, è prevista entro la mezzanotte: cominciano a filtrare le prime indiscrezioni, e per quel che riguarda l'Inter la sovrabbondanza di centrocampisti voluta espressamente da Simone Inzaghi produrrà un'esclusione di rilievo.



SENSI OUT - Infatti, Stefano Sensi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, non parteciperà alle gare europee dei nerazzurri. La decisione apre all'inserimento nell'elenco dell'ultimo arrivato, l'esperto centrocampista olandese Davy Klaassen, arrivato dall'Ajax e messo sotto contratto per un anno più un altro opzionale.