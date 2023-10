Vincere per non complicare immediatamente le cose nel girone. Dopo il pareggio di San Sebastian, l'Inter di Simone Inzaghi scende nuovamente in campo in Champions League, questa volta a San Siro, nella sfida casalinga contro il Benfica. L'ex Joao Mario dovrebbe partire dalla panchina, con Angel Di Maria in campo dal primo minuto. La formazione vista a Salerno offre molto indizi in merito a quella che è stata la gestione del turnover e di conseguenza quelle che saranno le scelte del tecnico nerazzurro in vista di una partita così delicata. Sabato sera hanno parzialmente riposato Lautaro e Mkhitaryan, mentre non sono neanche entrati in campo Dimarco e Bastoni. Tutti e quattro saranno titolari martedì sera.



LE SCELTE - Così come è stato titolare all'esordio in Champions, Pavard scenderà in campo dal 1' anche in occasione della seconda sfida del girone. Non sembrano esserci dubbi sui tre difensori che comporranno il pacchetto arretrato, col francese insieme ad Acerbi e Bastoni. L'unico dubbio è quello che riguarda Dumfries/Darmian sulla destra, con l'olandese nettamente favorito. Barella, Calhanoglu (non ancora al meglio) e Mkhitaryan comporranno la mediana, con Dimarco che torna titolare a sinistra. Coppia d'attacco, neanche a dirlo, il collaudato tandem Thuram-Lautaro.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.