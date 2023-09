Conto alla rovescia. Manca ancora una settimana a Inter-Milan ma, nonostante la sosta per le nazionali, si respira già aria di derby. I nerazzurri sperano di continuare la serie positiva di questo 2023, che finora li ha visti vincere tutte e 4 le stracittadine con 7 gol segnati e zero subiti tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions League.



SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA - Salvo imprevisti, Simone Inzaghi è orientato a confermare la stessa formazione titolare schierata nelle prime tre giornate di campionato, vinte senza prendere gol. L'unica novità può esserci al centro della difesa, dove torna a disposizione Acerbi. Riscattato a titolo definitivo dalla Lazio dopo il prestito della scorsa stagione, il 35enne si era fermato un mese fa per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. La sensazione è che, se darà sufficienti garanzie sotto l'aspetto fisico, giocherà Acerbi. Come aveva già fatto negli ultimi quattro derby, con delle prestazioni impeccabili.



SI E' GIRATO GIROUD - A differenza di de Vrij, schierato titolare nelle ultime tre sconfitte contro il Milan in campionato: il 2-1 con doppietta di Ibrahimovic nel 2020, nel 2022 il 2-1 con doppietta di Giroud (poi risultato decisivo per lo scudetto) e nel 3-2 con doppietta di Leao e un'altra rete di Giroud. Il difensore olandese ex Lazio è partito bene in questo campionato, ma una cosa è marcare Maric, Pavoletti e Beltran, un'altra ritrovarsi di fronte il fantasma del centravanti francese. La cui caviglia uscita malconcia dalla partita vinta dalla Francia contro l'Irlanda non preoccupa troppo Pioli. Allo stesso modo è meglio evitare a Pavard un battesimo di fuoco contro quel diavolo di Leao. Almeno per il momento, è più rodato Darmian.