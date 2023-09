Gol subiti cercasi. ​Stefan De Vrij è uno dei protagonisti dello splendido inizio di stagione dell'Inter, in particolare per quanto realizzato dalla difesa, che in tre partite contro Monza, Cagliari e Fiorentina ha concesso zero reti agli avversari, caso unico in tutta la Serie A, dopo una stagione di stenti dal punto di vista difensivo.



'GOL SUBITI CERCASI' - Per questo il classe 1992 ha voluto scherzare su Instagram, dando il benvenuto al compagno di nazionale oranje Davy Klaassen, arrivato negli ultimi giorni di mercato nella Milano nerazzurra: "Io e Davy Klaassen che cerchiamo i gol subiti", ha scritto l'ex Lazio, scherzando sui tre clean sheet per Sommer.



LA SECONDA GIOVINEZZA E L'ADDIO SFIORATO - Una seconda giovinezza, dopo l'addio all'Inter che è stato a un passo, con le sirene della Premier prima del rinnovo fino al 2025 che ha tranquillizzato De Vrij, tornato nuovamente leader al centro della difesa e responsabilizzato dall'addio di Skriniar. Arrivato nel 2018, potrebbe dunque festeggiare i suoi sette anni nell'Inter. Nel frattempo, si diletta a fare quello che gli riesce meglio: evitare i gol avversari, Milan avvisato.