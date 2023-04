Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Salernitana:



"In campionato siamo in un momento difficile, i risultati non stanno seguendo le prestazioni. Dobbiamo invertire e fare una buona gara oggi, avrò bisogno di tutti visto il periodo di impegni ravvicinati".



LUKAKU - "Bene, giocando ed essendo sempre in ritiro stiamo tanto tempo insieme. L'episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle, ma l'ho visto sereno. È dispiaciuto, ci teneva a esserci al ritorno".