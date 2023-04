per l'immediato, nonostante il pareggio in extremis ottenuto in Coppa Italia nell'andata contro la Juventus, ancora di più per l'estate dove, salvo clamorose svolte in campo e non solo, si dovrebbe arrivare alla separazione più o meno consensuale. Per cercare di arrivare a fine stagione saranno fondamentali Salerno e la Salernitana in programma venerdì, ma soprattutto la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.col Brighton (-4 dal 4° posto in Premier e con 2 gare in meno) e cheL'ex Shakhtar e Sassuolo rappresenta oggi una scelta perfetta per quello che l'Inter già con Inzaghi voleva si realizzasse in campo.Doti che l'allenatore bresciano ha innate e mette in campo senza sé e senza ma, anche a costo di essere tacciato di essere un ultra-giochista. Che sappia valorizzare i talenti, invece, lo dice il mercato, prima con le, poi con i giocatori lanciati e valorizzati quest'anno al Brighton comeche stanno incantando tutti in Premier League.consentirebbe all'Inter di restare sostanzialmente in linea di galleggiamento anche con l'addio anticipato di un anno a Inzaghi. Led è in scadenza 30 giugno 2024. Sostanzialmente l'Inter esonerandolo con unache oggi in Premier arriva a toccare i 6 milioni lordi di stipendio. Ipotizzando uno stipendio netto da 3,5/4 milioni, di fatto si arriverebbe ad un lordo,di 5/5,5 milioni di euro lordi restando entro la cifra di spesa da 11 milioni prevista nel caso di permanenza di Inzaghi.per le casse dell'Inter da pagare in un'unica tranche, ma non così folli se 'scontati' e dilazionati su più stagioni. Rimanendo al calcolo semplice sull'ingaggio, un'ipotetica conferma di Inzaghi (o di un allenatore con il suo ingaggio e senza i vantaggi del decreto crescita) fino al 2025 (contratto triennale) l'Inter dovrebbe prevedere un budget di 33 milioni di euro lordi.Servirà trattare col Brighton, ovviamente, e non sarà facile convincere De Zerbi a tornare in Italia. Ma fra campo e a livello economico l'ex Shakhtar e Sassuolo rappresenterebbe il profilo ideale, la scelta perfetta per il post-Inzaghi.