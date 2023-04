A pochi minuti da Empoli-Inter, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Il turnover? Sicuramente sappiamo il calendario che dobbiamo affrontare. Oggi è una partita importantissima, c'è stato qualche cambio ma sono molto fiducioso. Quello che più conta è il lavorare tutti insieme, da squadra, sapendo che scendiamo in campo ogni due giorni e mezzo e quindi ci sarà bisogno di lucidità e forza da parte di tutti".



LUKAKU - "Sono contento per Rom, ma anche molto felice per il messaggio che la Federazione ha voluto mandare a tutti in chiave lotta contro il razzismo".