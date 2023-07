Dal Giappone, dove l'Inter è protagonista in questi giorni della tournée estiva, arrivano le parole di, presente a un evento organizzato a Osaka. Si parte da un resoconto della stagione conclusa a Istanbul il 10 giugno scorso: ", che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, poi abbiamo fatto la finale di Champions che è stato un grandissimo successo - le parole del tecnico piacentino rilasciate al canale Youtube Soccerking -. Abbiamo avuto una crescita a livello europeo rispetto al mio primo anno in nerazzurro, non capita tutti gli anni di arrivare in finale."Senz'altro vorremmo riconfermarci in Europa, ci proveremo sapendo che sarà difficilissimo. Il grande obiettivo della società è lo scudetto, stiamo cercando di prepararci e rinforzarci al meglio. Abbiamo speranza di vincere il titolo"."E' importante, mi piace allenare, ma per me sono fondamentali i giocatori, gli attori principali. Io ho tante persone dello staff che mi aiutano"."Al di là del luogo comune del catenaccio, dico che il calcio italiano sta migliorando tantissimo, infatti Inter, Roma e Fiorentina sono arrivate nelle rispettive finali di Coppa nella scorsa stagione. Il calcio italiano è in ascesa. In Serie A ci sono 20 squadre, dieci giocano a 4 dietro, dieci a tre. Il 3-5-2 mi ha dato grandi garanzie, ma noi allenatori siamo pronti a tutto. I primi anni alla Lazio ho giocato con la difesa a 4"."E' solo un giorno che siamo qua, non ero mai stato in Giappone. Sono contento di essere qua perché volevo conoscere questo Paese. Osaka mi è piaciuta molto, so che ci sono tanti nostri tifosi qua. Vederli è motivo di grande soddisfazione"."Ce ne sono tanti che stanno facendo bene, noi in Italia ne abbiamo avuti. Io penso a Kamada, ora è in trattativa con tanti club. L'ho affrontato quando giocava nell'Eintracht, è un avversario di qualità".