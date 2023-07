ha già da qualche giorno ufficialmente lasciato l'Inter in direzione Manchester United concedendo alle casse del club un'incasso e una plusvalenza record, l'ennesima di questi ultimi anni, che aiuterà la proprietà cinese capitanata da Steven Zhang a mantenere i conti del club in linea di galleggiamento.ad agire non solo per il ritorno ormai sfumato di Romelu Lukaku a Milano, ma anche per l'acquisto dei due sostituti del portiere camerunese (e di Handanovic) confacilmente raggiungibile in tempi brevi e Anatolij Trubin da approfondire con il tempo. Nel mezzo la richiesta di Simone Inzaghi di avere una rosa completa per la tournée in Giappone e che oggi più che mai sembra sempre più lontana anche per l'estremo difensore svizzero che da "facilmente raggiungibile" si sta trasformando in operazione a lungo corso.Filip, Ionut(sì proprio quel Radu protagonista in negativo della stagione in cui il Milan soffiò all'Inter lo scudetto) e il neo arrivato Raffaele. Saranno loro i portieri che l'Inter farà salire sul volo che porterà l'intera squadra in Giappone pere che si concluderà il prossimo 1 agostoi proprio per poter lavorare agli schemi difensivi e al suo gioco di giornata in giornata anche in Oriente.sul fatto di non far attivare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro presente nel contratto dello svizzero. Ancheche cura l'operazione ha lavorato spesso con entrambe le realtà ed è colui che più di tutti stanel ruolo (Neuer non è ancora tornato al 100% e dal mercato non è ancora arrivato il sostituto).(corteggiato anche dai nerazzurri) sembrava essere il nome giusto per la porta dei tedeschi che però stanno riscontrando resistenze da parte del Valencia sulla valutazione del georgiano. E allora in attesa del colpo in porta anche, che sta per partire per la tournée estiva, si è visto costretto a convocare Sommer (lo conferma SkyDe) e non lasciarlo partire in direzione Milano. La curiosità, unica nota positiva per i nerazzurri, è che