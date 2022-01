Vigilia carica di incognite per una Serie A che da calendario di appresta a scendere in campo per disputare le partite in calendario per la ventunesima giornata. Otto formazioni nel turno dell’Epifania hanno dovuto allungare giocoforza le festività causa covid. Tra queste anche la capolista Inter che ha saltato la partita a Bologna contro una formazione decimata dal virus. La rivedremo in campo domenica prossima quando a San Siro, alle 20:45, ospiterà la Lazio, l’ex squadra che l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha guidato fino allo scorso campionato. Attualmente sono quattordici i punti di ritardo, con una partita in più disputata, che lamentano i biancocelesti rispetto ai padroni di casa. La Lazio è reduce da un rocambolesco pareggio interno contro l’Empoli acciuffato a tre minuti dopo il tempo regolamentare grazie ad un’incornata vincente di Milinkovic-Savic. All’andata furono i laziali in rimonta ad avere la meglio sui nerazzuri con il serbo Milinkovic-Savic match winner di una partita che non verrà ricordata per essere stata la prima sconfitta stagionale dei milanesi per la vergognosa rissa di fine gara. Simone Inzaghi per l’occasione proporrà in attacco il tandem Lautaro Martinez e Sanchez con Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic a formare la linea dei centrocampisti. In porta ancora spazio ad Handanovic con una difesa a tre formata da Bastoni, De Vrij e Skriniar. Sarri, difficilmente potrà contare sul contributo di Acerbi, uscito anzitempo durante la partita con l’Empoli, e Basic. In porta Strakosha sarà coperto da una difesa a quattro con Patric e Luiz Felipe centrali e Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Pedro, Immobile e Felipe Anderson sarà il tridente offensivo con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto di supporto per proporre palloni da finalizzare. Inter con il vento in poppa per gli analisti che bancano l’1 basso a 1,38, ben lontano dal 7,00 per il 2 della Lazio e con l’X che è offerto a 5,10.