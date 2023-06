Simone Inzaghi è arrivato nella sede di viale della Liberazione alle 16.25, volto rilassato e sorriso di circostanza, regalato ai giornalisti che lo attendevano all’entrata sul retro. Oggi non si parlerà del suo rinnovo, c’è un passo precedente da compiere ed è quello sui programmi della società.



L’incontro di oggi, dunque, sarà propedeutico all’eventuale rinnovo, ma prima, il tecnico nerazzurro, intende misurare le ambizioni del club, capire il capitale che Zhang metterà a disposizione ed eventuali mosse di mercato. Oltre che definire gli obiettivi del club una sola volta, alla partenza, e non in corsa, come invece è spesso capitato.