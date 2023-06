Il campionato è finito e, come sempre, i giorni successivi alla chiusura della stagione in campo sono quelli in cui l'amministratore delegato del, dà il suo meglio. L'obiettivo? Quello di chiudere entro il 30 giugno, quando si chiuderanno i bilanci annuali, le più importanti operazioni di Player Trading che lo hanno reso celebre e questa sarà, inevitabilmente, anche la stagione dell'addio al club neroverde diParlando dal ritiro della Nazionale, Frattesi ha confermato la prossima cessione: "Probabilmente sì, è la più importante della mia vita. E' sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi. Vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste, devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri al resto.La volontà di Carnevali è proprio quella di provare ache è fra i protagonisti anche in Nazionale,, magari inserendo nell'operazione anche qualche contropartita tecnica che possa generare valore in futuro (esattamente come fatto per lui e per tanti altri ragazzi),Sì perché nel conto dell'operazione non va sottovalutato che,club che lo ha cresciuto.Proprio i giallorossi sono la società che da più tempo sta lavorando su Frattesi provando a "scontare" quel 30% dal costo dell'affare e con l'inserimento di giovani come Volpato e Missori che piacciono al Sassuolo. La parte cash dell'affare ha sempre frenato l'accordo, così come la valutazione dei cartellini dei ragazzi (tra l'altro non così convinti della destinazione). Laha in Frattesi il primo obiettivo per il centrocampo, ma l'estate economica del club bianconero non sarà di semplice gestione così come non lo sarà perche si troverà, verosimilmente, a dover sostituire sia Gagliardini che, probabilmente, Marcelo Brozovic con budget limitato. E allora, secondo quanto appreso danelle prossime settimane potrebbe emergere con forza la candidatura dela cui il giocatore piace molto, ha l'ok di Pioli, ma non può e non vuole arrivare a detrminate cifre partecipando ad aste. Insomma, la situazione è simile per tutte le big, il lavoro di Carnevali sarà intenso, ma l'obiettivo cessione non sarà più rimandato.