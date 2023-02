"Giocare sapendo che il Napoli non sbaglia un colpo? Noi dobbiamo guardare a noi stessi e alle nostre prestazioni, dobbiamo fare più punti possibili". Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria: "Lukaku e Lautaro di nuovo insieme? Mi aspetto tanto visto quello che ha già fatto vedere negli ultimi spezzoni. Ho bisogno delle rotazioni e ho bisogno del miglior Lukaku, sono molto fiducioso per quello che sto vedendo. La Sampdoria è una squadra in salute, ha fatto ottime gare nelle ultime uscite. Ha un ottimo allenatore, che conosco, è un avversario di valore"