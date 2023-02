Inter e Milan devono ancora sciogliere il nodo legato al nuovo stadio. A fine gennaio il presidente rossonero Paolo Scaroni è uscito allo scoperto: "Se non sarà San Siro, siamo disposti ad andare da soli altrove". Con Sesto San Giovanni in vantaggio su Rozzano e San Donato.



Il presidente nerazzurro Steven Zhang vorrebbe proseguire nel progetto comune da 1,3 miliardi di euro per costruire uno stadio da 65mila posti al posto del Meazza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe chiesto un incontro con Gerry Cardinale, senza però ottenere risposta. Anche se il Milan non conferma questa ricostruzione.