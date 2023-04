Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa di vigilia della sfida in Champions League contro il Benfica, ha parlato anche del fatto che Noel Gallagher, tifoso del Manchester City, vorrebbe trovare l'Inter in finale di Champions, reputando i nerazzurri i peggiori rimasti nel torneo: "È un bravo cantante, speriamo sia anche fortunato con i pronostici. Vedere l'Inter in finale ci renderebbe tutti felici".