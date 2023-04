Ospite d'eccezione negli studi di Sky Sport 24, dove è intervenuto Noel Gallagher, cantautore ed ex leader degli Oasis, ma soprattutto grande tifoso del Manchester City: "In una eventuale finale di Champions mi auguro di pescare l'Inter, non sono molto bravi. Lukaku sta giocando malissimo, è terribile. Il Napoli è meglio del Milan, sarebbe una bella finale visto il calore dei tifosi. Ho sbagliato a calcolare la data della finale di Champions, sarò negli Usa".



SULLA FINALE - "Se non l'Inter? Scelgo il Milan, perché il Napoli quest’anno sta andando meglio, però sarebbe una bella finale per il calore dei tifosi. Ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici. Programmando i miei impegni ho sbagliato a contare i giorni: pensavo che la finale sarebbe stata intorno al 29 maggio e di partire dopo la finale di Champions League, ho sbagliato a contare i giorni per via del Mondiale e sarò a San Diego in tour"