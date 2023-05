Il turnover di Napoli si spiega in un solo modo: Inzaghi si aspetta la penalizzazione ai danni della Juventus e reputa sicuro il piazzamento in Champions. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Evidentemente Simone Inzaghi, come tanti altri, fa affidamento sulla penalizzazione della Juve, perché, piuttosto che corazzare il posto Champions che non è affatto garantito, con la Lazio che ha effettuato il sorpasso e la quinta (il Milan) che ora dista solo due punti, ha preferito interpretare la partita del Maradona come una tappa di avvicinamento alla finale di Coppa Italia di mercoledì, contro la Fiorentina. Solo così si spiega il poderoso turnover che ha stravolto la squadra”.