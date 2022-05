L'allenatore dell'Interha parlato a DAZN al termine del match con l'Udinese: "Voglio ringraziare i nostri tifosi, ci hanno trascinato come se fossimo a San Siro".Sulla paura dopo il gol dell'Udinese: "Va anche considerato che siamo alla 50esima partita stagionale, ne abbiamo disputate 7 in 22 giorni eppure la squadra ha fatto bene e ha dimostrato di essere in salute".Ora arriva un match di straordinaria importanza contro l'Empoli e poi la finale di Coppa Italia. Abbiamo parlato con la squadra dopo Bologna e ci voleva una partita importante, soffermandoci sulle qualità tecniche e fisiche dell'Udinese. Non si molla, si va avanti con tutti gli uomini a disposizione".Sui quinti molto alti nel primo tempo, mossa decisiva: "Avevamo deciso di tenere bassi i loro quinti e innescare le punte con gli inserimenti delle mezzali. Ma al di là dell'aspetto tattico".Ora incrociamo le dita perché si tratta di un calciatore molto importante per noi".Sulle prossime partite: "Dopo la Supercoppa di gennaio, siamo ancora in corsa per scudetto e Coppa Italia e vogliamo vincere qualcos'altro. Quest'anno, considerate le premesse di inizio luglio, i tifosi si sono divertiti e si sono meritati questi traguardi. Se siamo pazzi? Beh, se questo ti porta a rivincere la Supercoppa dopo 11 anni e ad essere protagonisti fino alla fine, ben venga".