Lautaro Martinez decide Udinese-Inter con il suo gol, al termine del match l'attaccante argentino commenta a Dazn: "Punti di voglia e cattiveria. Volevamo vincere, fare una partita così perché sapevamo che l'Udinese è una squadra tosta e aggressiva. Siamo contenti, siamo ancora lì. Difficile giocare con la pressione del Milan che vince? No, dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare la prossima partita e vincere. Cosa ci siamo detti dopo la sconfitta di Bologna? Ci siamo detti che dovevamo essere più gruppo, siamo tutti dentro e puntiamo lo stesso obiettivo, mancano ancora tre partite".



SCUDETTO - "Chi è favorito per lo scudetto? Non so, ora il Milan è in testa, noi dobbiamo correre dietro. Dobbiamo vincere e aspettare che loro perdano punti. Pensiamo a noi, siamo noi che abbiamo perso punti importanti".