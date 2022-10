L'batte il Barcellona a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico nerazzurrocommenta a Sky Sport: "Vittoria inaspettata no. Avevo detto ieri che era una grandissima occasioni contro una delle squadre più forti al mondo. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, cattiva, agonistica e determinata: solo così puoi battere questi avversari. Serata che si aspettava da tantissimo tempo, ma non abbiamo fatto nulla. Sono contento per i ragazzi, la società e i tifosi: deve essere un inizio, una serata importante che rimarrà".- "Sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma, ma non per la prestazione. E' un momento in cui stiamo pagando tutte le disattenzioni, ma serate come questa fanno bene. Dobbiamo recuperare energie per il Sassuolo, speriamo di non perdere altri giocatori, penso di no erano solo affaticati. Sarà molto importante sabato, abbiamo punti da recuperare".- "Può essere un inizio, dobbiamo essere bravi a dare continuità. Abbiamo battuto una squadra fortissima".- "Non ho nessuna rivincita. Porto avanti il mio lavoro con le solite certezze. Purtroppo capitano questi momenti, ma sono a testa alta perché in questi 14 mesi ho fatto ottime cose con staff, squadra e società. La squadra è unita. Quanto sono felice? Sono contento perché è una vittoria che volevamo, 10. Questi ragazzi sono gli stessi che mi hanno regalato due trofei tre mesi fa, sono i primi consapevoli che abbiamo punti da recuperare".- "Non mi hanno infastidito. Ascolto e non ascolto. Guardo solo i miei giocatori e sabato secondo me abbiamo fatto una buona gara dove non meritavamo la sconfitta. Quello che succede all'esterno mi interessa poco. Guardo i miei giocatori, oggi magari i cambi li ho fatti bene. Se avessimo preso il gol alla fine magari si trovava qualche errore".- "Ho risposto ieri per quanto riguarda i portieri. Ho la fortuna di averne due di assoluto valore. Sabato vedremo. Sceglieremo come lo faremo in altri ruoli. Stiamo giocando senza Brozovic e Lukaku. Spero che domani non ci siano altre assenze ma non credo perché chi è uscito lo ha fatto per crampi, speriamo che per sabato possiamo recuperare più giocatori possibili perché è una partita dove abbiamo speso tanto".