Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria inutile contro la Sampdoria:



“Prevale l’orgoglio, vanno fatti i complimenti a questo gruppo perché ha fatto un’ottima stagione. Complimenti al Milan che ha fatto 86 punti, noi ne abbiamo fatti 84. Nelle ultime trenta abbiamo fatto tre punti più dei rossoneri. L’arrivo a San Siro, l’applauso finale di tutto lo stadio… Sono orgoglioso di quel che abbiamo fatto, potevano essere grandissime cose per lo Scudetto”.



FUTURO - "Ci incontreremo nei prossimi giorni, a mente fredda, ci incontreremo per parlare del futuro di questa squadra perché bisogna fare le cose fatte bene. Abbiamo seguito e tifosi che meritano altre gioie dopo questi anni. Addii? Non lo so, dovrò vedere la società. Normale che chi se ne è andato un anno fa, Eriksen, Lukaku ed Hakimi, ci siamo passati, siamo stati competitivi. L'auspicio è che possiamo ripartire nel nuovo campionato e nelle nuove sfide europee con organico sempre più competitivo".