Non c’è tempo per piangersi addosso, la corsa scudetto è stata lunga e logorante, ma è già tempo di ripartire. Sono i giorni dei rimpianti e dell’amarezza, in città festeggia il “nemico” e questo deve servire da sprone per la prossima stagione. Ecco perché Inzaghi e la dirigenza non vogliono perdere tempo e a due giorni dal termine del campionato è già pronto un vertice per programmare le mosse della prossima stagione.Sul banco c’è la questione relativa alieri la società ha formulato al croato la nuova offerta, l’ultima, e si è messa in attesa. La risposta dovrebbe arrivare per il fine settimana., il calciatore è a Milano e ieri ha visto Marotta, ci sono buoni margini per portare avanti la trattativa ma bisogna prima liberarsi di qualche ingaggio pesante.perché in mezzo al campo arriverà di sicuro anche un parametro zero. Insomma, la carne al fuoco è tanta, ma al di là delle entrate, a Inzaghi interesserà capire quali come gli uomini mercato intenderanno accontentare la proprietà sul fronte incassi.Nella conferenza stampa a margine della vittoria contro la Samp, Inzaghi aveva risposto ai giornalisti dicendo “Speriamo di tenere i migliori e aggiungere qualcosa”.A tal proposito diventano sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’addio di Alessandroe i bene informati sostengono che il difensore abbia palesato già questa concreta possibilità ai suoi compagni di squadra.. Gli argomenti non mancano, che il meeting abbia inizio.