Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato a DAZN il successo di misura sul Torino che mantiene la sua squadra in testa alla classifica: "Abbiamo fatto una partita importante, perché sapevamo che il Torino è una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a prepararla in questi giorni, sapevamo di questo pressing feroce, che ci avrebbero sporcato le giocate. Abbiamo fatto un'ottima partita, rischiando poco e nulla. Lo sapevamo, siamo molto soddisfatti per come abbiamo chiuso quest'anno".