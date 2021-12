Dopo il discorso di auguri che Steven Zhang ha fatto alla squadra, anche il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha preso parola. Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.



“Sento di dire grazie a tutti per come sono stato accolto in questa famiglia. E il mio ringraziamento va al presidente, per l’opportunità che mi ha dato di essere qui e di allenare l’Inter. I risultati stanno arrivando, ora vogliamo chiudere l’anno con una vittoria”.