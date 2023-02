A margine della partita pareggiata contro la Sampdoria, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky“C’è delusione, volevamo vincere la partita e non l’abbiamo sottovalutata. È stata giocata con ordine e il risultato doveva essere diverso, il risultato ci penalizza”.“Dobbiamo guardare noi stessi, venivamo da 3 vittorie consecutive e senza prendere gol. C’erano ottimi segnali. Il risultato non ci soddisfa, abbiamo trovato però una squadra organizzata. Dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione”.“Dovevamo finalizzare meglio, sicuramente. Siamo delusi per i mancati 3 punti ma dobbiamo andare avanti sapendo che qui erano venuti tanti tifosi a incitarci. Stasera mi prendo la prestazione ma non posso essere contento perché dopo quel primo tempo avremmo dovuto andare al riposo con almeno un gol”.“Lukaku è partito bene, ci ha aiutati a salire anche con buone sponde. Subito si è presentato con quel tiro che poteva angolare un po’. Avevo anche pensato di lasciarlo in campo insieme a Lautaro e Dzeko, ma ho visto che ci stavamo allungando un po’ e poi ho preferito le due punte”.“Brozovic sta tornando nel migliore dei modi, questa settimana ha lavorato bene ma non dimentichiamo che è fuori da 4 mesi. Volevo metterlo dall’inizio poi è entrato dopo. Gosens aveva un problema all’adduttore e non poteva continuare e anche Dimarco si era allenato solo in rifinitura. Speriamo di averli entrambi a disposizione già dalla prossima”.“Sono cose da campo che non voglio vedere, che non dovrebbero succedere. Ma sono grandi amici, erano seduti uno accanto all’altro. La situazione è rientrata, ma sono cose che non voglio vedere”.