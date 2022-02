Battere Mourinho per garantirsi la possibilità di coltivare il sogno di emularlo. Con il successo per 2-0 ottenuto contro la Roma, Simone Inzaghi e l’Inter restano ancora in corsa in tutte e tre le competizioni. I nerazzurri, leader in campionato, sono agli ottavi di finale di Champions League, dove sfideranno il Liverpool e dopo la vittoria contro i giallorossi restano una delle quattro formazioni rimaste in lizza per la vittoria della Coppa Italia. Proprio dopo la sfida contro l’artefice del capolavoro interista del 2010, il club milanese inizia a fare un pensiero su un clamoroso Triplete-bis. Secondo gli esperti di Olybet.it, la possibilità di portare a casa tutti e tre i principali trofei stagionali, in quota 120, per quanto complicata, non è del tutto impossibile. Possibilità, quella di un clamoroso Triplete, che per il momento non viene negata neanche alla Juventu con l’impresa di riuscire a trionfare in tutte le competizioni, che vale addirittura 830 volte la posta, anche se la rimonta in campionato, proprio ai danni dell’Inter, sembra quasi impossibile.