Un calo inaspettato in classifica, dovuto principalmente alla scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti, sta facendo riflettere la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ancora il miglior attacco della Serie A, ma la coppia Dzeko-Lautaro non sta viaggiando ai ritmi del girone di andata e la dirigenza interista sta pensando di rinforzare il pacchetto offensivo con giocatori di caratura internazionale. Secondo i betting analyst, riporta Agipronews, uno dei possibili rinforzi per il 2022-23 potrebbe essere Luis Suarez, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e a caccia di una nuova avventura di alto livello. L’approdo del “Pistolero” a Milano vale 5 volte la posta su Snai mentre sale a 7,50 l’acquisto di Duvan Zapata. Il centravanti dell’Atalanta è stato accostato ai nerazzurri già la scorsa sessione di calciomercato estiva, per un’operazione poi non andata a buon fine che potrebbe invece concretizzarsi entro il prossimo mercato estivo.