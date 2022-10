Dopo un avvio complicato, Inter ha ritrovato Nicolò Barella e adesso Simone Inzaghi può sorridere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Barella è tornato Nicolò, non un cognome dei tanti. È tornato riconoscibile, al netto del secondo gol consecutivo che pure è un gioiello di tecnica e rapidità d’esecuzione. Nicolò ha poi festeggiato mimando l’unicorno, messaggio con destinazione famiglia, nello specifico le tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde che ieri erano allo stadio. Ma qui chi festeggia è Inzaghi, che ha riabbracciato il centrocampista totale di un anno fa. Mai, in questa stagione, Barella aveva toccato questi picchi di rendimento. Il database dice tre gol, record eguagliato nella sua storia nerazzurra in campionato, ma dopo sole 10 giornate: c’è spazio per fare meglio, anche qui, ma non solo qui”.