A margine della sfida contro l'Empoli, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Dazn per la vittoria in rimonta.“Una partita così deve darci grandi iniezione di fiducia. Andiamo forte da agosto e abbiamo speso tanto andando avanti in tutte le competizioni. Siamo rimasti attaccati e questa vittoria in rimonta mi dà grande fiducia perché arrivata contro una squadra organizzata e che gioca molto bene”.“Una squadra come la nostra non deve prendere quei due gol ma ho analizzato e ho la sensazione che volevamo subito fare gol davanti a questo pubblico trascionante. Non abbiamo tenuto le distanze e in fase di non possesso abbiamo pagato questa cosa a caro prezzo”.“Dobbiamo riposare perché bisogna preparare bene la finale che per noi è un obiettivo molto molto importante”.“La partita è stata intensa, l’Empoli ti fa correre. Dovremo essere bravi a recuperare le energie ma in queste ultime partite la differenza la faranno le motivazioni e noi le abbiamo sempre avute”.“Da giorni ci dicevamo di mantenere le giuste distanze e di fare attenzione, ho pensato a quella cosa lì. Ma sapevo che la squadra avrebbe reagito, abbiamo fatto 37 tiri in porta, è stato il nostro record e contro lo Spezia eravamo arrivati a 32. È stato bravissimo vicario. Studieremo bene i primi 25-30 minuti perché bisogna mantenere le distanze adeguate”.“Ero tranquillo e fiducioso, noi dobbiamo proseguire. Manca una finale che abbiamo voluto con tutte le nostre energie”.