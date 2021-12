Inizia a prendere forma l’undici che Simone Inzaghi ha intenzione di opporre al Cagliari nel match delle 20.45 di domenica. Il tecnico dell’Inter saluta soprattutto il recupero di Stefan de Vrij, che torna a disposizione a circa un mese dall’infortunio muscolare accusato con la sua nazionale, e il pieno recupero di Dumfries dai fastidi sofferti dopo la partita di Champions League di Madrid. L’ex PSV dovrebbe dunque partire ancora titolare - è favorito su D'Ambrosio - contro i sardi, in attesa che anche Darmian si ristabilisca.



LE SCELTE - Il numero 36 nerazzurro non ha ancora smaltito i postumi del problema muscolare subito a Venezia e per lui, come per Ranocchia, la speranza è di riaverli per il successivo impegno di campionato contro la Salernitana. Per quanto riguarda il resto della formazione, Inzaghi è orientato a toccare poco della squadra che è scesa in campo contro il Real, ma tiene in piedi due ballottaggi: quello tra Calhanoglu e Vidal nel ruolo di mezz’ala sinistra e quello relativo al partner offensivo di Lautaro Martinez: Alexis Sanchez insidia infatti Dzeko.