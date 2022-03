Manca una settimana a Juventus-Inter, big match della 31esima giornata di campionato e vero e proprio spartiacque della stagione delle due squadre nonché, probabilmente, dell’intero torneo: si tratta infatti dell’ultimo incrocio disponibile fra le prime quattro della classe. I nerazzurri sono attesi in casa dei bianconeri dopo un periodo assai deludente rispetto alla prima parte di stagione, con solo una vittoria nelle ultime sette partite; i bianconeri, invece, forti di un opulento mercato di gennaio, arrivano all’appuntamento imbattuti dallo scorso novembre. Ma se c’è un allenatore che, nella sua ancor breve carriera, ha già battuto la Vecchia Signora un discreto numero di volte, quello è Simone Inzaghi.



CABALA – Più che discreto: Inzaghi infatti detiene, assieme a Roberto Mancini e Nevio Scala, il record come allenatore più vincente in finali contro la Juventus, ben tre, tutte in Supercoppa Italiana, nel 2017 (“Murgia 3-2- è finita”, per intenderci), nel 2019 e nel 2022, anche questa con un gol nel finale di Sanchez. Non solo, perché in campionato sono altre due le vittorie contro i bianconeri, entrambe molto vicine ai trionfi in Supercoppa: 1-2 allo Stadium con doppietta di Immobile nel 2017, 3-1 all’Olimpico col sigillo finale di Caicedo due anni dopo. Insomma, Inzaghi sa come si fa, anche in trasferta. Ma che valore ha questa sfida?



FUTURO AL SICURO – Ha un valore elevatissimo, ma solo nell’economia del campionato. Non certo in quella del destino del tecnico sulla panchina nerazzurra, dato che il ridimensionamento estivo, accettato di buon grado, ha fatto scendere anche l’asticella degli obiettivi, solo dopo gli ottimi risultati autunnali tornata alta. L’ultimo periodo è desolante e la luce in fondo al tunnel, fino a questa sosta, si è intravista solo tra Salernitana in casa e Liverpool ad Anfield, per poi ritornare nel buio. Ma non significa che Inzaghi non si sia guadagnato la possibilità di parlare di rinnovo alla fine della stagione, un ulteriore anno con opzione per arrivare fino al 2025. Se poi ci scappassero nel frattempo anche un'altra vittoria contro la Juve e soprattutto uno scudetto, a Zhang certo non dispiacerebbe…