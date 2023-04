Il ko contro il Monza pesa come un macigno sulla classifica dell'Inter e sul futuro di Simone Inzaghi. L'ex Lazio è in discussione e solo la Champions ormai può salvarlo. Qualora i nerazzurri dovessero essere eliminati nei quarti di finale di Champions dal Benfica, è previsto l'esonero dell'allenatore.



A riportarlo è gazzetta.it, secondo cui il destino a lungo periodo del tecnico piacentino sembra segnato. L'obiettivo è ripartire nella prossima stagione da tecnici come Motta o De Zerbi, mentre il cambio porterebbe in panchina un traghettatore come Chivu, Zenga o Cambiasso