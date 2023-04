L'supera il Benfica e raggiunge il Milan in semifinale di Champions League. Al termine della partita di San Siro (3-3), il tecnico nerazzurroè intervenuto a Prime Video: "C'è grande felicità, è una serata importante per tutta l'Inter. Abbiamo fatto una grandissima partita meritando nel doppio confronto con una squadra di grande qualità che aveva perso solo due partite in otto mesi. Due gare strepitose, abbiamo meritato la semifinale; era un sogno e ora ce la giocheremo alla grande".- "No, ero felice per i ragazzi per il cammino fatto in Champions. Partivamo da un girone difficilissimo ma siamo stati bravi a lavorare insieme, spinti anche dai tifosi che anche questa sera sono stati meravigliosi".- "So tutto, so da chi arrivano le critiche. Sono da tanti anni nel mondo del calcio, sono abituato; lavoro per far vivere ai tifosi serate del genere".- "Sul 3-2 è stato bravo Antonio Silva che ha fatto un bel gol, sul 3-3 i miei ragazzi hanno sentito un fischio e pensando fosse quello finale si sono fermati. Ma abbiamo fatto una grandissima partita, i cambi ci hanno aiutato. Centriamo una semifinale meritata".- "L'obiettivo è avere tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, ultimamente non li ho mai avuti. Questo calendario è diventato proibitivo, ma ho il dovere di gestire i giocatori e in questo mi danno una mano".