tornano a scontrarsi in una semifinale della massima competizione europea a 20 anni di distanza dall'ultima volta. I nerazzurri hanno superato il Benfica e raggiunto i rossoneri, che ai quarti di finale hanno eliminato il Napoli in un altro confronto tutto italiano., match di ritorno. Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Inter prova a segnare il gol decisivo per conquistare la finale e al contempo non subirlo. Shevchenko mette subito un sigillo pesante, Martins pareggia e regala speranza ai nerazzurri ma Abbiati vanifica con la parata su Kallon. Ora di fronte ci sono altre due squadre, altri giocatori e altri allenatori, ma la rivalità è intaccata e i due scudetti vinti da Milano, prima sponda nerazzurra poi rossonera, hanno riacceso il fuoco della sfida.- Ma sorge subito una domanda:Da una partee l'ex avvelenato, dall'altra. A confronto due tecnici,, che si giocano tutto in Europa e allo stesso tempo si sfidano a distanza per rientrare tra le prime quattro in classifica. I dettagli fanno la differenza, ma poniamo a voi lettori di Calciomercato.com il quesito: quale squadra staccherà il biglietto per Istanbul?