Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato del match contro il Milan a Prime Video. Il tecnico nerazzurro presenta così la supersfida valida per le semifinali di Champions League: "E' il derby. Sappiamo l'importanza che ha per la nostra società e per noi stessi. Conosciamo bene il Milan, ci siamo sfidati sette volte in questi venti mesi. Sappiamo che ci vorrà il cuore e la testa, chiaramente il cuore son sicuro che non mancherà e la testa sarà importantissima perché si giocherà sui 180 minuti".



ABBONDANZA - "Bisognerà valutare bene la condizione di ogni giocatore, tra centrocampo e attacco ho possibilità di scegliere. Non so se avrò a disposizione Robin Gosens, e senza Milan Skriniar spero di recuperare Danilo D'Ambrosio per avere più possibilità di scelta tra i quinti e i difensori".



LEAO - "Cosa cambia con lui o senza lui? Cambia che sappiamo tutti quanti che è in dubbio. Parliamo di un giocatore fortissimo, prenderemo qualche accorgimento ma non cambierà la nostra strategia".



CRITICHE -. "Per quello che riguarda le critiche posso dire che ho fatto e sto facendo il bene dell'Inter quotidianamente, e quindi sono molto sereno. Poi questa mia cosa la rafforza il fatto che i miei calciatori non mollano un centimetro e stanno mettendo un impegno folle".